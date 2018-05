Juventus, quanta sfortuna per Höwedes: infortunio agli adduttori

Il difensore tedesco non è stato convocato per la partita con il Bologna

ROMA - Non finisce mai la sfortuna di Benedikt Höwedes che nell'allenamento di questa mattina si è infortunato ancora. Trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra per il difensore tedesco che non rientra quindi nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di domani sera contro il Bologna. Höwedes aveva saltato tutta la prima parte della stagione a causa di un problema muscolare ed era rientrato il 15 aprile contro la Sampdoria segnando anche un gol. In difesa sulla destra l'allenatore bianconero potrebbe schierare Lichtsteiner o riproporre ancora Cuadrado come nella gara di San Siro contro l'Inter.

Questa la lista completa dei convocati della Juventus per la gara di sabato sera allo Stadium:

1 Buffon

3 Chiellini

4 Benatia

6 Khedira

7 Cuadrado

8 Marchisio

9 Higuain

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

15 Barzagli

16 Pinsoglio

22 Asamoah

23 Szczesny

24 Rugani

26 Lichtsteiner

30 Bentancur

33 Bernardeschi