Juventus, confermato il contatto: Ancelotti ci pensa

ROMA - Lo avevamo anticipato il 5 aprile ma oggi sono arrivate ulteriori conferme: c'è stato un contatto tra Carlo Ancelotti e Juventus. La società bianconera sta vagliando le opzioni per prepararsi a un eventuale addio di Massimiliano Allegri e l'ex allenatore del Bayern sarebbe molto tentato dalla possibilità di diventare il suo successore. Negli ultimi giorni Ancelotti è uscito dalla lista dei papabili per la panchina della Nazionale e il suo nome è stato accostato ad altre panchine importanti come quelle di Arsenal e Napoli. Inter-Juventus, Allegri entra in campo e viene espulso! Per Ancelotti si tratterebbe di un ritorno dopo la prima esperienza sulla panchina bianconera che risale al biennio 1999-2001. In quella esperienza Carletto ottenne due secondi posti totalizzando 144 punti in due stagioni.

