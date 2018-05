Juventus, il ricordo di un giorno speciale: «Quando il calendario dice 5 maggio...»

Oltre a quella indimenticabile del 2002 la società bianconera rievoca altre gare disputate in questa data

ROMA - La Juventus vanta una striscia aperta di 6 successi nelle gare disputate il 5 maggio e il bilancio complessivo dei 17 precedenti è di 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Per l'occasione la società bianconera sul proprio sito ufficiale ha scelto di riavvolgere il nastro dei ricordi con un articolo titolato «Quando il calendario dice 5 maggio...» che fa scattare subito la memoria al 2002 quando i bianconeri conquistarono in volata lo scudetto beffando l'Inter, sconfitta 4-2 all'Olimpico nel match contro la Lazio. La squadra di Lippi invece vinse 0-2 a Udine e completò una rimonta storica per autografare il 26° tricolore. I nerazzurri vennero sorpassati anche dalla Roma e chiusero la stagione al terzo posto.

ALTRI PRECEDENTI RECENTI - Stasera contro il Bologna la Juventus torna a giocare il 5 maggio in campionato dopo 4 anni: il 5 maggio 2014 i bianconeri, già certi di aver vinto lo scudetto, superarono l'Atalanta 1-0 con una rete di Padoin. Esattamente un anno prima invece la squadra di Conte vinse il tricolore proprio il 5 maggio 2013 grazie ad un gol su rigore realizzato da Vidal al 12' della ripresa nella gara interna contro il Palermo. Il precedente invece più recente di match bianconeri disputati il 5 maggio è del 2015: Juventus-Real 2-1 nell'andata della semifinale di Champions.

CONTRO IL BOLOGNA - La Juventus poi ricorda altre due gare: il 5 maggio 1965 i bianconeri disputarono un quarto di finale di Coppa Italia proprio contro il Bologna: dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, la Juventus prevalse ai calci di rigore (3-4). Il 5 maggio 1991 invece si giocò la finale di andata di Coppa Uefa: i bianconeri piegarono 3-1 al WestfalenStadion il Borussia Dortmund, grazie a 3 reti dei Baggio (2 di Roberto e 1 di Dino).