Juventus campione d'Italia 2017/2018!

L'impresa bianconera dei sette scudetti consecutivi non ha precedenti in 120 anni di calcio in Italia. Allegri secondo solo al Trap, Buffon primatista assoluto: è il nono in carriera

ROMA - Il settimo sigillo, oltre la leggenda. Inarrestabile fabbrica di scudetti, la Juventus mette in bacheca il trentaquattresimo trionfo nel campionato italiano confermandosi vincente nel primo anno della rivoluzione del VAR e riscrivendo ancora una volta la storia del nostro calcio. In attesa dei festeggiamenti - in programma a Torino sabato prossimo nel post partita dell'ultima gara, ininfluente, con il Verona - si possono già aggiornare tabelle, albi d'oro, record individuali e di squadra, tutti tinti di bianconero.

LA SFIDA INFINITA COL NAPOLI - E' il titolo forse più sofferto dell'era Allegri, arrivato al termine di un testa a testa sfiancante e infinito con il Napoli. Una partenza con sei vittorie consecutive e il 4-2-3-1 per fare un gol più degli altri, poi i due rigori di Dybala falliti a Bergamo e con la Lazio e l'inizio di un inseguimento agli azzurri durato mesi, colmato nel 2018 grazie a un centrocampista in più - 4-3-3 - e a una difesa tornata impenetrabile (959' di imbattibilità per Buffon, 15' in meno del suo record assoluto, 10 partite di fila senza subire reti, una sola sconfitta nell'anno ad opera proprio degli azzurri). Poi lo scatto finale e il sorpasso agli uomini di Sarri negli ultimi metri, con le vittorie decisive contro Lazio e soprattutto Inter al fotofinish. A chiudere il conto, il pari all'Olimpico con la Roma alla penultima giornata che ha reso matematica la vittoria.

ALLEGRI COME LIPPI E CAPELLO - La quarta vittoria di fila della Serie A porta Allegri a quota cinque titoli: staccati Carcano - con il quale Max condivide il record di quattro titoli vinti consecutivamente con la stessa squadra - e Felsner, agganciati due mostri sacri come Marcello Lippi e Fabio Capello. Davanti al tecnico della Juventus (al quarto double nazionale consecutivo Scudetto-Coppa Italia) adesso c'è solo il record di Giovanni Trapattoni, che guarda ancora tutti dall'alto in basso dei suoi sette campionati in bacheca. Allegri questa stagione ha anche superato il suo record di punti in Serie A: dopo gli ottantasette del primo anno a Torino e i novantuno degli ultimi due campionati, ora è a quota novantadue con una partita ancora da giocare. E' anche il secondo miglior risultato di sempre della Juventus, dietro solo ai 102 punti di Conte.

BUFFON PRIMATISTA ASSOLUTO - E' il nono scudetto in carriera (senza contare quello revocato), come lui nessuno mai. Il portiere supera Ferrari, Rosetta e Furino, unico fino a oggi a condividere con il numero 1 gli otto titoli con una sola maglia, quella bianconera. Insieme a Buffon dal 2011 sono rimasti in quattro, dopo la partenza di Bonucci: Lichtsteiner, Marchisio, Barzagli e Chiellini gli altri eroi juventini di un ciclo incredibile: sette campionati in fila per raggiungere leggende del calibro di Scirea, Costacurta, Ferrara, Bettega e Maldini. Primo tricolore in carriera per Bentancur, Douglas Costa, Szczesny, De Sciglio, Bernardeschi e Matuidi.