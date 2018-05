Chiellini, che frecciata a Insigne: «La Juve perde le finali ma almeno le gioca...»

ROMA - "Noi le finali le perdiamo perché le giochiamo, gli altri invece decidono di uscire ai sedicesimi. Sono scelte. Ma arriva il momento in cui bisogna chiedere scusa". Così Giorgio Chiellini, ai microfoni di Premium Sport, risponde a distanza di tempo alla battuta di Lorenzo Insigne dopo Juventus-Napoli 0-1 ("Hanno perso una finale? Sono abituati") dello scorso 22 aprile. Scudetto Juventus, la festa dei giocatori negli spogliatoi dell'Olimpico "Nella vita ci vuole rispetto - aggiunge il difensore bianconero -. E quando si manca di rispetto si pagano le conseguenza. Hanno parlato troppo e pagato di conseguenza. Noi siamo stati zitti nel momento in cui dovevamo, ora ce la godiamo meritatamente. Alla fine sono convinto che tutte le persone che hanno esultato toppo presto, parlando a vanvera hanno sbagliato persone, perché se c’è una cosa che non devi toccare alla Juve è l’orgoglio e tutti i discorsi sulla VAR, sulle finali e sul bel gioco ci danno forza. E adesso noi siamo qui a festeggiare e altre persone sono a casa più tristi di noi. Queste cose per noi sono linfa vitale, sentire queste cose ci ha dato grande energia. Solo chi ha vinto sa quanto sia difficile trovare l’energia ogni partita. In Italia è difficilissimo fare punti e c’è mancato pochissimo per giocarcela anche in Champions League ma troppe persone ci hanno mancato di rispetto: ora ci siamo tolti qualche sassolino e ora tante persone che hanno parlato a vanvera devono stare in silenzio e capire che i più forti siamo ancora noi.".