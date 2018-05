Il saluto di Andrea Agnelli a Buffon

TORINO - L'ultimo suo tweet era stato un anno fa per celebrare il sesto scudetto di fila conquistato. Oggi per l'ultima gara di Gigi Buffon con la maglia della Juventus il presidente Andrea Agnelli torna a twittare per rendere omaggio ad uno dei più grandi campioni del calcio mondiale che per 17 lunghi anni ha scritto la storia dei bianconeri: «Sacrificio, passione, umiltà, abnegazione, dedizione, talento, resilienza. Non pensate che sia facile... STAND UP TO THE CHAMPIONS! Fino alla fine». Questo è il tweet del presidente sul suo profilo ufficiale.

Juventus-Verona, emozioni e lacrime per l'ultima partita di Buffon