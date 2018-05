Juventus, Nedved: «Higuain e Manduzkic? Non ha senso trattere chi non è felice»

TORINO - «Preoccupati per Higuain? No, vedremo dopo il Mondiale, è un nostro giocatore ed è sotto contratto». Così Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, sulle voci che vorrebbero il Pipita in procinto di lasciare il club insieme a Mandzukic. «Per quanto riguarda Mario, i giocatori vanno sempre accontentati - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport -, non ha senso trattenerli ma devono restare solo se felici, perciò decideremo insieme».

BUFFON - SUll'addio di Buffon, Nedved ha parole di affetto: «Mi fa strano non vedere Buffon alla Juve, siamo arrivati insieme nel 2001». Pavel Nedved ha aggiunto: «Avere nuovamente una coppia vincente, che ti dà sicurezza, non sarà facile - aggiunge -, con Gigi ho vissuto tutti gli anni prima da calciatore e poi da dirigente. Cosa sceglierà per i futuro? Ha parlato con i familiari e con tutti noi, gli abbiamo detto tutti qualcosa ma ora la scelta sta a lui. Non voglio dire nulla, farà la scelta giusta per se stesso».