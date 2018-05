Buffon: «Superata la depressione grazie al mio orgoglio»

TORINO - Gianluigi Buffon è tornato sul delicato tema della depressione che lo colpì tra il 2004 e il 2005. Lo ha fatto su Demoni, il nuovo libro del giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato. «Non se ne accorse nessuno e in quel momento pensavo di essere ancora più solo. Ero in campo ma feci affidamento sul mio orgoglio, sul mio amore per il lavoro e decisi di non mollare. Mi sono detto - si legge nelle anticipazioni - se prendi la via più facile, se non entri in campo, lo farai sempre. Rimasi in campo e feci una parata dopo pochi minuti, su Cozza. Vincemmo la partita per 1-0 e per me fu come un elettroshock. Ero bello, ricco e famoso e mi chiedevo perché non fosse successo prima».

Buffon nel libro racconta anche un altro episodio: «Perché in quel momento? Perché non dopo? Mi sono salvato grazie al mio orgoglio. Un giorno andai alla Galleria d'Arte di Torino e mi innamorai di un quadro di Chagall, 'La Passeggiata'. Pensai che le piccole cose potevano darmi una mano e che potevo ritrovare la gioia di vivere. Tornai il giorno dopo a rivedere il quadro. Ci vuole pazienza, non è che il male possa sparire dall'oggi al domani, come dall'oggi al domani non è venuto», ha raccontato ancora Buffon nel libro di Alciato.