Mourinho: «Cristiano Ronaldo? Real più grande di qualsiasi calciatore»

MIAMI (STATI UNITI) - "Tutti sanno chi e' Cristiano Ronaldo, ma tutti sanno che club e' il Real Madrid. E' ovvio che un giocatore come CR7 manchi, ma il Real e' piu' grande di qualsiasi calciatore". Con queste parole il tecnico del Manchester United, Jose' Mourinho, ha commentato il trasferimento del suo connazionale alla Juventus, dopo la vittoria per 2-1 sul Real Madrid nel match valido per l'International Champions Cup, disputato a Miami. "Abbiamo disputato una buona gara, schierando tanti giovani contro un buon Real. Il risultato non e' importante perche' c'erano tanti assenti in entrambe le squadre, oggi contava poco vincere, non era mica la Champions League", ha spiegato lo "special one" che ha anche preso le difese di Julen Lopetegui, tecnico dei "blancos" dopo le dimissioni di Zidane e l'esonero come ct della Spagna a poche ore dal debutto Mondiale. "Quando ero all'Inter sapevo che sarei andato al Real, ma non per questo sono stato meno professionale e infatti abbiamo vinto la Champions League nel 2010", spiega Mourinho. (In collaborazione con Italpress)

