Bonucci, primo bagno di folla con battibecco: «Risponderò sul campo»

ROMA - Prove di pace in casa bianconera tra Leonardo Bonucci e i tifosi. Un centinaio di persone si sono radunate fuori dalla Continassa per salutare i giocatori della Juventus e al termine dell'allenamento del mattino l'ex difensore del Milan non ha lesinato selfie e sorrisi. Unica voce fuori dal coro quella di un tifoso che con una certa insistenza si è rivolto a Bonucci dicendo: «Quando chiedi scusa per quello che hai fatto?». Leonardo inizialmente lo ha ignorato ma poi ha replicato: «Non devo rispondere a parole, devo rispondere sul campo».

FEELING DA RECUPERARE - Di certo non sarà semplice restaurare il feeling che si era creato prima dell'addio però sembrano esserci già i primi segnali di apertura da parte del popolo bianconero. In questo senso il vero banco di prova sarà la prima partita ufficiale allo Stadium (il 25 agosto contro la Lazio) ma già la sfida di Villar Perosa del 12 agosto offrirà una cartina tornasole di un rapporto in via di riparazione.