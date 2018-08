Juventus A-Juventus B, giorno di festa: a Villar Perosa debutta Ronaldo. Segui la partita in diretta

TORINO - Tifosi in fila sin dal mattino, a Villar Perosa, per assistere a Juve A-Juve B, la classica amichevole in famiglia nella località tanto cara agli Agnelli. Una tradizione che quest'anno segna anche il battesimo in bianconero di Cristiano Ronaldo. Alla località della Val Chisone accede, oltre ai residenti, chi ha acquistato uno dei 5 mila biglietti per il "#VillarPerosa day', come la Juve definisce sui social il giorno della festa bianconera. Segui la partita in diretta sul nostro sito.

È il Ronaldo day e i tifosi della Juventus invadono Villar Perosa

JUVE A - JUVE B 5-0: 8' Ronaldo, 16' aut. Capellini, 31' e 40' Dybala, 54' Marchisio

54' - GOL JUVE A! Marchisio su assist di Khedira con un destro preciso da circa 10 metri

48' - Pallonetto spettacolare di Dybala, che colpisce la parte superiore della traversa

46' - Ricomincia il match. Otto cambi, fuori Ronaldo e dentro Mandzukic

Allegri a Sky Sport: "Bonucci l'ho ritrovato bene, è importante e ha esperienza, ha aumentato la qualità in fase difensiva. Ronaldo? Uno che vince 5 Palloni d'Oro e che vuole vincere anche nelle piccole cose è la dimostrazione che la Juve ha comprato un grandissimo giocatore sia in campo che fuori dal campo".

FINE PRIMO TEMPO

40' - GOL JUVE A! Tap in vincente di Dybala sulla respinta di Loria dopo la conclusione di Ronaldo

39' - Occasione sprecata da Dybala da ottima posizione, il sinistro della Joya termina incredibilmente fuori

31' - GOL JUVE A! Dybala segna di testa su cross dalla sinistra di Douglas Costa

28' - Palo di Douglas Costa: sinistro dall'interno dell'area di rigore su assist di Ronaldo

27' - Entrano Rugani e Perin per Chiellini e Szczesny

21' - Altra occasione per Ronaldo, ma anche stavolta il tiro è centrale e facile per Loria

18' - GOL JUVE A! Autorete di Capellini, nel tentativo di anticipare Ronaldo

16' - Altra occasione per Ronaldo, sinistro parato da Loria

15' - Annullato gol a Emre Can per fuorigioco su assist di Alex Sandro

12' - Ronaldo prova la rovesciata, palla svirgolata

8' - GOL JUVE A! RONALDO fa centro su lancio di Bernardeschi. Il portoghese si trova solo davanti a Loria e non sbaglia

4' - Primi applausi per Ronaldo, autore di alcuni giochi di prestigio a centrocampo. Da una palla persa del portoghese, però, nasce un contropiede della Juve B, fermato al limite dell'area. Sulla battuta Nicolussi, che colpisce la traversa con un bolide

2' - Palo di Douglas Costa, poi parata di Loria su Bernardeschi

1' - Comincia il match

SQUADRE IN CAMPO PER IL RISCALDAMENTO - Applausi e cori per le squadre, scese in campo per il riscaldamento pre-partita. Ovviamente tutti gli occhi sono puntati su Ronaldo che ha salutato i tantissimi tifosi presenti.

TROPPI TIFOSI - Nonostante le raccomandazioni della vigilia, che invitavano a recarsi a Villar Perosa soltanto se muniti di biglietto per l'amichevole, sono almeno il doppio i tifosi - accorsi da tutta Italia - che stanno raggiungendo la località della Val Chisone, a Ovest di Torino. La squadra, che in mattinata si è allenata alla Continassa, è salita in pullman ed è in viaggio per ricevere l'abbraccio del popolo bianconero.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-1-3-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur; Bernardeschi, Emre Can; Douglas Costa, Ronaldo, Dybala. A disp: Pinsoglio, Barzagli, Rugani, Marchisio, Pjanic, Cancelo, Khedira. All.: Allegri.

JUVENTUS PRIMAVERA (4-3-3): Loria, Lucas Rosa, Serrao, Capellini, Gozzi; Portanova, Makoun, Nicolussi Caviglia; Campos, Petrelli, Galvagno. A disp.: Perin, Adamoli, Anzolin, Abreu, Bandeira, Baloca, Dadone, Di Francesco, Leone, Meneghini, Taboada, Morrone, Penner, Pereira, Pinelli, Siano, Heubang. All.: Baldini.

