ROMA - Ronaldo non si ferma mai. Esattamente come successo dopo la partita contro il Chievo, CR7 ha lavorato in palestra con Georgina la domenica mattina, nel giorno di riposo. Oggi infatti i bianconeri non si allenano, ma per Ronaldo non esistono giorni senza lavorare sul fisico. CR7 ha messo un post su Instagram in cui è impegnato a fare un po' di stretching. In una stories postata da Georgina invece, è impegnato a rinforzare i quadricipiti sullo sfondo.

