Apre a Roma lo Juventus Store con Trezeguet ospite speciale

ROMA - Ha inaugurato oggi il primo store ufficiale della Juventus a Roma, in via Nazionale. Per l'occasione c'era l'ex bomber David Trezeguet che ha commentato il momento delicato che sta vivendo Ronaldo: "Non servono consigli - ha detto il Francese - è un calciatore straordinario. Sicuramente lui è consapevole che il nostro è un campionato diverso. La cosa più importante è che lui vuole dimostrare la su qualità. Si sta allenando in maniera impressionante, prima o poi si sbloccherà. Deve capire i compagni, il nuovo sistema di gioco e le nuove abitudini. Sta dimostrando di essere un professionista vero, non è semplice ma il gol arriverà a farà molto bene alla Juventus. Un campione ha sempre l'idea di poter segnare il più possibile e per questo sta lavorando. Prima o poi segnerà, perchè tutti gli anni ha fatto gol importanti. Lui è molto tranquillo, perché la Juve sta vincendo".

Tifosi in coda al nuovo Juventus Store di Roma. E spunta Trezeguet



CHAMPIONS - La Champions è un obiettivo, ora più raggiungibile grazie proprio a Cristiano Ronaldo: "La Juve ha aggiunto dei valori importanti per arrivare a questo traguardo. Non è semplice, ci sono altre squadre che hanno lo stesso obiettivo e hanno investito anche tanto. E' vero che il trofeo manca da tantissimo tempi - ha concluso - e l'idea della società è stato di investire fortemente per verificare se si può arrivare a questo traguardo. Ma sappiamo che è il campo che dirà la sua verità. La Juve non si nasconde, è un traguardo non semplice ma con questi acquisti vuole arrivarci".