Minacce e insulti sul web a Bonucci. Il difensore replica all'hater

ROMA - «Te devono morì tutti e due i figli». Un messaggio agghiacciante, squallido indirizzato da un hater al difensore della Juventus e della Nazionale italiana Leonardo Bonucci attraverso Instagram. Il giocatore, padre di due figli, non ha potuto non rispondere. «Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole e pensieri - ha scritto in una stories su Instagram, postando anche il messaggio dell’hater - Adesso cancellati, cambia account, chiama qualcuno a darti manforte, peccato che nessuno potrà sollevarti dallo schifo di essere che sei». L'hater in questione aveva augurato la morte ai due figli del calciatore dopo che su Instagram lo stesso Bonucci aveva pubblicato una storia con l’immagine dei due bambini vicino a lui. Il difensore è stato spesso vittima di messaggi pesanti e censurabili legati anche al suo rientro quest’anno alla Juve dopo una stagione passata da capitano al Milan.