Juventus, Ronaldo assolda l'avvocato dei vip: difese anche Tyson

ROMA - L'avvocato che Cristiano Ronaldo ha scelto per difendersi dalle accuse di stupro di Kathryn Mayorga si chiama David Chesnoff e non è certo la prima volta che finisce sotto i riflettori. Nel suo passato ci sono tanti altri clienti famosi: da Shaquille O'Neal a Mike Tyson passando per André Agassi. Non solo sportivi: nella sua carriera spiccano anche i nomi di Bruno Mars, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Jamie Foxx e i membri della famiglia di Michael Jackon.

Ronaldo: «Nego ogni accusa, ho la coscienza pulita»

ESPERTO IN DIFFAMAZIONE - Lo studio legale Chesnoff & Schonfeld ha come sede legale Las Vegas ed è uno dei più importanti degli Stati Uniti. In particolare è specializzato in casi di diffamazione, un ambito in cui è considerato tra i migliori al mondo. Non solo difesa: Chesnoff sarebbe pronto anche chiedere un cospicuo risarcimento per il danno di immagine che sta subendo il fuoriclasse portoghese.