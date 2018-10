Juventus, Pjanic: «Napoli? Se giochi bene e non vinci, hai perso tempo»

TORINO - Miralem Pjanic è l'elogio della semplicità. Il bosniaco lo sottolinea in un'intervista al Guardian. "Non sono uno che può fare 10 doppi passi o colpi di tacco - dice il centrocampista della Juventus - non mi interessa molto. Sono più affascinato dalla semplicità del gioco, perché la cosa che rende questo sport così bello. Le cose più semplici sono spesso le più difficili. Non tutti possono farle. Ho avuto la fortuna di vedere da vicino giocatori come Zidane, Xavi, Iniesta, Pirlo. Tutti rendono le cose più semplici per la loro squadra. Fanno in modo che tutta la squadra giochi bene con piccole cose che non sempre vengono notate. Riflettono su ciò che sta accadendo e agiscono per rendere la vita più facile ai compagni che li circondano".



RONALDO - Parlando di cose difficili però, doppi passi e colpi di tacco, viene in mente subito Cristiano Ronaldo: "Ma se guardi Ronaldo quando era a Manchester e poi a Ronaldo, che è diventato il miglior giocatore del mondo, puoi vedere che il suo gioco è cambiato. Il suo gioco è diventato più concreto. Ho letto un sacco di cose che Ronaldo ha detto di Paul Scholes e di come si è allenato. Tutti parlavano di Scholes come di uno straordinario, ma non perché lui fosse là fuori a fare i manichini. Mantenendo le cose semplici, si è reso speciale. Penso che Ronaldo abbia imparato da giocatori del genere".

NAPOLI - Lo spettacolo e le giocate difficili sono anche nel DNA del Napoli, ormai da anni principale avversaria in campionato della Juventus: "Mi piace guardare le squadre che giocano bene, palla a terra, palla a piedi, giocando bene come un collettivo. Il Napoli, negli ultimi anni, ha giocato un bel calcio. Ma un titolo, una coppa, festeggiare con la tua squadra, rendere felici i fan, è la ricompensa per tutto il duro lavoro che hai svolto. Qualcosa che devi mantenere. Quando giochi bene e non vinci, alla fine ti stanchi. Hai perso qualcosa. Hai perso tempo".



OBIETTIVO CHAMPIONS - "La Champions League è sempre stata importante per la Juventus. È un obiettivo per noi arrivare in fondo e vincere tutto. Abbiamo un sacco di qualità e crediamo in questo gruppo. Un passo alla volta, però. Il nostro obiettivo adesso è finire prima nel gruppo".