Juventus, Emre Can torna ad allenarsi con i compagni di squadra

TORINO - «BENTORNATO Emre Can! Che bello rivederti in campo». Con questo messaggio pubblicato con un video su Twitter la Juventus ha dato il bentornato in campo ad Emre Can centrocampista tedesco che oggi alla Continassa ha svolto una parte della seduta del mattino in campo insieme ai compagni di squadra. Bernardeschi, invece, ha svolto tutta la seduta con la squadra mentre Alex Sandro, fa sapere il club bianconero, verrà valutato nei prossimi giorni per problema muscolare riportato ieri nella sfida contro il Valencia. La Juventus, subito dopo il successo contro gli spagnoli in Champions League, ha dunque iniziato a preparare la sfida in campionato contro la Fiorentina, in programma sabato prossimo al Franchi (ore 18).

Juventus, Emre Can torna in campo con i compagni di squadra

Emre Can è stato operato lo scorso 29 ottobre per un nodulo tirodeo. Il 19 novembre il centrocampista tedesco è tornato a Torino e il 20 ha iniziato il lavoro atletico alla Continassa. Oggi l'ex Liverpool ha svolto l'allenamento con i compagni di squadra e dunque il suo ritorno in campo dovrebbe essere imminente. L'ultima presenza in bianconero di Emre Can risale al 6 ottobre scorso quando nella sfida al Friuli contro l'Udinese entrò per Blaise Matuidi ad inizio secondo tempo. Grande gioia per il centrocampista che su Twitter ha pubblicato un messaggio in cui esprime tutta la sua felicità per essere tornato in campo con i compagni di squadra e in cui ringrazia tutti i tifosi: «Felice di essere tornato con i ragazzi. Grazie a tutti i tifosi per il vostro supporto durante la mia guarigione. #ForzaJuve».