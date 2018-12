Juventus, Ronaldo non fa drammi: «Obiettivo raggiunto! Avanti tutti insieme!»

TORINO - "Guardiamo avanti, fortunati a tenere il primo posto in un giorno dove molte cose non sono andate nel verso giusto". Leonardo Bonucci vede il bicchiere mezzo pieno dopo il 2-1 rimediato dalla Juventus a Berna con lo Young Boys, seconda sconfitta nel girone di Champions League chiuso comunque al primo posto davanti al Manchester United. "Adesso pensiamo a sabato" aggiunge su Twitter il difensore bianconero, indicando nel derby della Mole la partita per riscattare il ko di ieri sera. "Partita difficile, obiettivo raggiunto! Avanti tutti insieme! #finoallafine" è invece il commento social di Cristiano Ronaldo subito dopo il match in cui ha firmato un assist per il gol di Dybala. L'argentino invece ha postato su Instagram una foto del suo tiro vincente senza didascalia ma con l'emoji della freccia nel bersaglio. Nessun dramma anche nelle parole di Allegri: "Sconfitta indolore che peró deve renderci ancora più determinati: le giornate storte capitano ma bisogna saperle contenere!".