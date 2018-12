Allegri ed Ambra a Milano: per il 2019 c'è il matrimonio

ROMA - Pochi giorni fa, prima di Natale, obbiettivi indiscreti li avevano paparazzati felici ed innamorati in giro per il centro di Torino alle prese con lo shopping di rito. La storia tra Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini procede senza frenate tra passeggiate mano per la mano e larghi sorrisi. Gli ultimi scatti pubblicati da "Chi" li ritraggono a Milano, sempre insieme e sempre a fare shopping: tutto relax. il capoluogo lombardo è la loro Parigi, la città dove hanno deciso di andare a convivere e dove stanno cercando casa. È lì che si sono frequentati in questi ultimi due anni ed ora sono pronti anche al grande passo: matrimonio in vista. Con il nuovo anno si celebreranno le nozze, ancora da capire la data esatta. Una certezza però c'è: ci sarà il lieto fine.

Allegri, shopping natalizio con Ambra in centro a Torino