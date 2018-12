Juventus, Ronaldo eletto miglior portoghese del 2018: «Ma i premi non sono un'ossessione»

Cristiano Ronaldo vince il premio come miglior sportivo portoghese del 2018. A incoronarlo è il quotidiano lusitano Record che ha dedicato la prima pagina alla sua intervista. «Non sono ossessionato dai premi individuali, la cosa più importante è aiutare la squadra a vincere e il resto viene naturalmente,- ha commentato CR7 -. Non penso a battere i record, ma lavoro principalmente per aiutare la club ed essere migliore».

RIMANERE AL TOP - Ronaldo non abbassa mai il volume della sua ambizione: «Il livello tecnico, tattico e fisico di tutte le squadre è migliorato, è sempre più difficile vincere, quindi devo continuare a lavorare duramente per rimanere al top. Non nascondo che sono felice quando vinco, ma non è la fine del mondo quando non succede». Il 2019 sarà quello del ritorno in nazionale: «Ho intenzione di tornare a disposizione del ct».

LE ACCUSE - Il 2018 è stato caratterizzato anche dalla vicende relativa al presunto stupro. Ronaldo è ottimista: «Le accuse? Sono disgustose ma ho la coscienza tranquilla - dice riferendosi alla denuncia dall'ex modella Kathryn Mayorga - Sono fiducioso che molto presto tutto sarà chiarito».