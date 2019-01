Lineker attacca Ronaldo: «Giorno sbagliato per quel tweet»

ROMA - Un modo per mostrare al mondo il suo sollievo per aver risolto il suo contenzioso con il fisco spagnolo, ma Gary Lineker un post di cattivo gusto. Nel mirino dell'ax attaccante inglese Cristiano Ronaldo, che ieri è volato a Madrid per patteggiare presso il tribunale di Madrid e al ritorno ha immortalato il suo sorriso a bordo di un jet privato. Niente di strano, se non fosse che proprio ieri il centravanti argentino Emiliano Sala è scomparso con il suo aereo mentre sorvolava la manica per raggiungere Cardiff dalla Francia dopo il suo passaggio dal Nantes alla squadra gallese che milita in Premier League. E secondo Lineker, come per alcuni dei followers del portoghese che ne hanno commentato il post, il selfie di CR7 poteva essere evitato...

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) January 22, 2019

