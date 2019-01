Juventus, comincia il terzo atto: è il giorno delle visite mediche

TORINO - Comincia oggi il terzo capitolo del romanzo bianconero di Martin Caceres. Il difensore sta effettuando le visite mediche al J Medical ed è pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Nella rosa dei campioni d'Italia andrà a prendere il posto di Medhi Benatia che andrà a giocare in Qatar. La prima volta in bianconero del difensore uruguaiano risale alla stagione 2009-10 quando totalizzò 1 gol in 21 presenze. Dopo un anno e mezzo al Siviglia, il primo ritorno si verificò nel gennaio del 2012 e durò fino al febbraio del 2016 quando un infortunio al tendine d'achille mise fine a un'esperienza lunga 4 stagioni e mezzo. Il suo bilancio complessivo è di 8 gol in 131 presenze.

POCO SPAZIO - Alla Lazio Caceres non è mai riuscito a giocare con continuità. A distanza di 12 mesi dal suo arrivo, Martin saluta il pianeta biancoceleste con un bilancio di 1 gol in 18 presenze. Nella stagione in corso ha disputato solo 651 minuti tra campionato e Europa League. L'ultima volta da titolare risale al 29 settembre nel derby perso 3-1 contro la Roma. Ora ha l'occasione di ritagliarsi un piccolo spazio all'interno di una stagione che fin qui ha polverizzato record su record. Conosce l'ambiente, ha grande esperienza ed è duttile: caratteristiche fondamentali per un giocatore che potrà essere molto utile nello scacchiere di Allegri.

Martin #Caceres è al #JMedical. Il difensore uruguaiano è arrivato questa mattina per sottoporsi alle visite mediche pic.twitter.com/F4NEjNMW7S — JuventusFC (@juventusfc) 26 gennaio 2019