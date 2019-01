Juventus, torna Caceres: ora è ufficiale

ROMA - Eccola l'ufficialità di Martin Caceres, provvidenziale come non mai per la Juventus. Ora che Bonucci dovrà rimanere fermo per circa un mese a causa della distorsione alla caviglia rimediata contro la Lazio, l'arrivo del difensore uruguaiano è ancora più prezioso. Ha esperienza, conosce il mondo bianconero, sa interpretare più ruoli della difesa: è quello che serviva in un momento così complicato sotto il punto di vista delle assenze. Tramite un comunicato sul proprio sito, la Juventus ha annunciato l'acquisto temporaneo fino al prossimo 30 giugno per 600mila euro: «Martin Caceres è da oggi ufficialmente, ancora una volta, un giocatore della Juventus».