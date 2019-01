Pjanic: «Pensiamo a ciò che potrà essere». Blitz di Agnelli alla Continassa

TORINO - C'è delusione nell'ambiente bianconero per la deludente sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Netto e perentorio, il 3-0 per i bergamaschi. Un ko inaspettato per i detentori del titolo che, anche per questa stagione, devono rinunciare al possibile triplete. Il giorno dopo la disfatta in terra bergamasca, alcuni dei calciatori juventini hanno affidato ai social il proprio commento sulla sconfitta.

IL POST DI PJANIC - Dopo i post Dybala che, su Twitter, ha invitato a reagire immediatamente all'eliminazione e Bernardeschi, è arrivato anche quello di Pjanic. Questo il messaggio del bosniaco su Instagram: "Metterci la faccia non vuol dire solo prendersi la responsabilità per gli errori commessi, ma imparare da questi. Credo che prima di tutto bisogna fare i complimenti agli avversari e fin da subito pensare a ciò che potrà essere, non a ciò che sarebbe potuto essere."



PROSSIMI IMPEGNI - Una riflessione da uomo squadra quella di Pjanic. Un'eliminazione quella di Bergamo frutto degli errori di squadra ma anche dei meriti di un avversario in forma smagliante, capace di impensierire anche avversari più forti e blasonati. Al contempo, come Dybala, anche Pjanic invita a pensare all'immediato futuro e "a ciò che potrà essere" I prossimi impegni con Parma, Sassuolo e Frosinone serviranno ai bianconeri a blindare ulteriormente un primato che sembra inattaccabile nella classifica di Serie A. Il 20 febbraio, la sfida con l'Atletico Madrid nell'andata dei degli ottavi di finale di Champions. La fase decisiva della stagione è già iniziata.

AGNELLI ALLA CONTINASSA - Stamane, alla ripresa degli allenamenti, c'era anche Andrea Agnelli alla Continassa. Il presidente ha voluto incontrare squadra e tecnico. La prestazione non certo esaltante con la Lazio e l'eliminazione con l'Atalanta rappresentano due piccoli campanelli d'allarme in vista di un febbraio impegnativo che culminerà con la sfida all'Altetico del prossimo 20 febbraio. Agnelli ha voluto testare di persona nel condizioni della squadra, attesa, sabato dal Parma allo Stadium.