Cristiano Ronaldo, lutto in famiglia per Georgina

ROMA - Brutta notizia in casa Cristiano Ronaldo: è morto all'età di 70 anni Jorge Eduardo Rodriguez, ex allenatore di calcio e padre della compagna del calciatore della Juventus. Il papà di Georgina Rodriguez era stato colpito da ischemia due anni e mezzo fa e negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate drasticamente. Jorge non ce l'ha fatta e la modella, nata a Buenos Aires e cresciuta in Spagna, è partita immediatamente per l'Argentina accompagnata dalla sorella Ivana, per stare accanto alla famiglia. Momento delicato per Cristiano Ronaldo, che sta vivendo il periodo più complicato da quando è arrivato in Italia. La Juventus, infatti, dopo la prima parte di stagione praticamente perfetta e il trionfo in Supercoppa italiana a inizio anno nuovo, ha sofferto sul campo della Lazio in Serie A ed è stata eliminata dalla Coppa Italia con la sconfitta in casa dell'Atalanta. Ora, per CR7, la notizia del padre di Georgina.