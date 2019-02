Juventus, Nedved esclude un caso Dybala: Ha segnato di meno ma ha giocato meglio

TORINO - "Non pensiamo assolutamente alla Champions, siamo concentrati sul campionato e adesso lavoriamo per quello". Pavel Nedved invita la Juventus alla concentrazione, dopo gli ultimi passi falsi. "Abbiamo due partite di campionato da fare e siamo concentrati su quelle", aggiunge il vicepresidente bianconero a margine dell'inaugurazione allo Juventus Museum della mostra 'Gulp! Goal! Calcio e fumetti'.

Vietato dunque pensare già all'Atletico Madrid e alla competizione europea in cui la squadra di Massimiliano Allegri si ritufferà il 20 febbraio. Domenica c'è la trasferta contro il Sassuolo, una partita da vincere: "Si lavora per quello, una partita che vogliamo vincere". Il dirigente bianconero ha anche escluso un caso Dybala, tessendo le lodi dell'argentino, sottotono nelle ultime apparizioni, e apprezzando il suo nuovo ruolo da tuttocampista: "Teniamo molto ai nostri giocatori e siamo convinti di avere una squadra molto forte - conclude Nedved -. Paulinho ha segnato di meno rispetto alla scorsa stagione, ma ha giocato meglio, sono molto contento di lui".

Dybala in azione con la maglia della Juventus