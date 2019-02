Juventus, i convocati di Allegri per il Frosinone: ci sono Bonucci e Chiellini

TORINO - Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono nella lista dei 21 calciatori convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida della Juventus contro il Frosinone, valida per l'anticipo della 24ª giornata di Serie A. Il tecnico dei bianconeri nella sfida contro la squadra di Marco Baroni potrà contare, dunque, sulla BBC al gran completo (seconda convocazione di fila anche per Andrea Barzagli dopo quella per il match contro il Sassuolo). È un'ottima notizia per Allegri anche in ottica Champions League dove la Juve affronterà, mercoledì prossimo (calcio d'inizio alle 21), l'Atletico Madrid per l'andata degli ottavi di finale.

Juve, Allegri alla vigilia del Frosinone: «Torna Dybala»

NON C'È DOUGLAS COSTA - Nella lista diramata da Allegri, però, non c'è Douglas Costa che sta recuperando da un infortunio muscolare alla coscia sinistra.