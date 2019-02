Juventus, Ronaldo è Cristiano: diviso fra campo e chiesa a Torino

ROMA - «La nobiltà ed il popolo di Torino per il ritorno del re», recita così l'iscrizione sul pronao della chiesa della Gran Madre di Dio di Torino per salutare il ritorno di Vittorio Emanuele I di Savoia nel 1814. Oggi la Torino bianconera ha un nuovo re, indiscutibilmente è Cristiano Ronaldo. Attrae i tifosi della Juventus e non solo, riempie gli stadi, segna da fenomeno. Ma CR7 non è solo il campione che brilla sotto i riflettori dei più prestigiosi prati d'Europa, ha anche un lato nascosto, intimo. Come immortalato dagli scatti della rivista 'Chi', il portoghese ogni settimana si reca con la fidanzata Georgina in chiesa, in quella della Gran Madre di Dio a Torino, per concedersi un momento di sacralità. Calcio e chiesa, quando è possibile i due abbinano la fede alle pratiche più profane come lo shopping. Prima la messa, poi c'è tempo per un giro in centro tra i negozi del capoluogo piemontese. Difficile passare inosservato, è pur sempre il re.

