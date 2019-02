Juve, i tifosi sui social: «Appendete nello spogliatoio la foto di Simeone»

L'idea è partita sui social e chi lo sa se diventerà presto realtà (o magari già lo è): «Appendete la foto del gestaccio di Simeone nello spogliatoio e lasciatela lì fino al ritorno». I tifosi della Juve alla remuntada giustamente ci credono e lanciano una proposta alla squadra per caricarsi al meglio in vista della sfida decisiva del prossimo 12 marzo, giorno del match di ritorno dell'ottavo di Champions.

FOTO, IL GESTACCIO DI SIMEONE

Simeone e il gestaccio dopo il gol dell'1-0 dell'Atletico

C'è da ribaltare lo scomodo 2-0 dell'andata e l'amarezza è ancora lì, la si percepisce nell'aria. Allora per ricaricare l'ambiente cosa c'è di meglio dell'istantanea simbolo della sfida del Wanda Metropolitano? Il gesto di Simeone che con le mani indica gli attributi, una sceneggiata che non era rivolta ai tifosi bianconeri (come confermato dallo stesso tecnico colchonero nel dopo partita) ma che comunque ha acceso gli animi e aumentato la rabbia dei fan juventini che sui social si sono appellati alla squadra: «Appendete quella foto e la ribaltiamo», scrive un utente arrabbiato.

«Prima mossa per ribartarla mettere la foto di Simeone nello spogliatoio con quel bel gesto...», rilancia Stefano. Massimodig va oltre e si rivolge direttamente a Bonucci: «Leo, un consiglio: mettete nello spogliatoio la foto di Simeone che fa il gestaccio e guardatela tutti i giorni fino al ritorno. Se non basta nemmeno quella allora...Forza juve». C'è anche Age che usa l'hashtag #finoallafine e conferma: «attaccare la foto di SIMEONE in spogliatoio per i prossimi 20gg siamo tutti d'accordo ?????». Non abbiamo alcun dubbio sulla risposta.

