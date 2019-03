Evra pubblica la chat con Ronaldo, ecco come aveva predetto la vittoria 

ROMA - Evra, grande sostenitore della remuntada Juventus, dopo i video in cui carica la squadra e ne festeggia la vittoria, ritorna a far parlare di sè. Questa volta lo fa pubblicando su Instagram la chat con l'amico Cristiano Ronaldo a cinque giorni dall'Atletico. «Bro, conto su di te per il ritorno di Champions League. Non ho mai dubitato di te. Gli altri mi uccidono ogni volta che tu o la Juve perdete». «Lo so. Passeremo, bro. In casa li schiacciamo», risponde un Cristiano più carico che mai. Un "Viva Ronaldo" e l'originiale #prayforathletico" dell'ex bianconero chiudono il siparietto ma non prima di aver ricevuto un selfie di CR7 sorridente.

IL POST - Il calciatore francese ha voluto condividere con i propri follower i messaggi, aggiungendovi un post di commento. «Dietro le quinte, questi sono i messaggi tra me e Cristiano Ronaldo cinque giorni prima del ritorno. Si vede la fiducia, la rabbia, la determinazione del migliore giocatore del mondo. Dovremmo ringraziare la madre, il padre e Dio per averci dato questa bella persona ed incredibile giocatore. Ad ogni grande occasione, con tanta pressione, mio fratello dimostra sempre che uomo è. Non siate gelosi, voglio solo condividere questo con voi e se non siete d'accordo non posso farci nulla... Godetevi la vita ma dovete riconoscere che è semplicemente il meglio del meglio e non provate a toccare lo schermo per prendere il suo numero». Una raccomandazione inutile perche i commenti degli utenti dimostrano che in tanti, quel numero di cellulare, hanno provato a recuperarlo in tutti i modi!

