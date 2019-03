Cristiano Ronaldo a Madrid con Georgina: che entusiasmo! FOTO e VIDEO

ROMA - Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez star a Madrid. L'attaccante della Juventus insieme alla compagna hanno presenziato all'inaugurazione della nuova clinica per il trapianto e la cura dei capelli che il fuoriclasse portoghese ha aperto proprio a Madrid. La struttura è del gruppo Insparya (numero uno in Portogallo con 35 mila trapianti eseguiti in 10 anni di vita), azienda della quale Cristiano è diventato azionista al 50%. Del progetto farà parte anche la compagna Georgina: «Il 30% delle donne in tutto il mondo soffre di alopecia. Per questo ha voluto partecipare anche lei». Nella clinica di Madrid lavoreranno 150 professionisti che garantiranno 18 trapianti al giorno.

Grande entusiasmo all'arrivo della coppia con tanti tifosi e cronisti spagnoli che si sono radunati fuori dalla struttura per salutare il campione che a Madrid non è stato mai dimenticato. Fra i tanti fan ce n'erano anche alcuni della Juventus che hanno chiesto al campione di firmargli la maglia o semplicemente di salutarlo. Ronaldo, sorridente e con una camicia bianca con colletto nero, ha posato con la compagna per delle foto promozionali all'interno della struttura e, protetto dai suoi bodyguards, non ha rilasciato dichiarazioni.

