A Lulic i calzini  e le cinture di Rüdiger costano 10mila euro!

Una squalifica che ricorda vagamente, pur con tempi diversi, quella inflitta a Davids nel 2001 e scontata per gran parte durante la sosta estiva. In questo caso si è trattato di un "patteggiamento"

ROMA - 20 giorni di squalifica a partire da domani e 10mila euro di multa a Senad Lulic per le parole rivolte a Rüdiger dopo il derby. Per il tribunale federale (la commissione disciplinare di un tempo) ricordare a un avversario di colore che “fino a poco tempo fa vendeva calzini e cinture a Stoccarda e adesso fa il fenomeno” non è una frase contenente elementi razzistici. Lulic, che ha potuto giocare contro l’Inter e salterà Lazio-Crotone, potrà tornare in campo il 15 gennaio con l’Atalanta.

#CalzetToniRudiger, i tifosi della Roma (e non solo) postano foto in calzini sul web contro il razzismo

Insomma, tutto va bene madama la marchesa, resta solo il dubbio sulla tempistica e sull'articolazione del verdetto (giorni, non giornate: articolo 32 sexies, una sorta di patteggiamento) che ci riporta alla lunga squalifica inflitta a Davids (e in parte anche per Torrisi) qualche anno fa (2001) e scontata in gran parte durante le vacanze estive: lo stop per doping terminò il 31 agosto e Davids se la cavò con 100 milioni di lire di multa.

Cambiano i tempi, non la fantasia della giustizia sportiva.