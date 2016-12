24 ore di notizie sulla Lazio

11.54 LAZIO-CROTONE: ECCO L'INIZIATIVA "A NATALE REGALA LA LAZIO"

La Lazio comunica che, dalle ore 10:00 di sabato 10 dicembre, sono stati messi in vendita i tagliandi per la partita di campionato Lazio-Crotone in programma domenica 8 gennaio alle ore 15:00 con l'iniziativa "A NATALE REGALA LA LAZIO. LA LAZIO TI REGALA LO STADIO":

"Dal 10 dicembre all' 8 gennaio fai i tuoi acquisti natalizi presso i Lazio Style 1900 Official Store e ti regaleremo l’emozione dello stadio per la partita Lazio - Crotone dell’8 gennaio 2017.

Con una spesa minima di 30 €. potrai richiedere il coupon valido per il ritiro di un biglietto omaggio del settore Distinti.

Con una spesa minima di 50 €. potrai richiedere due coupon per il ritiro di due biglietti omaggio del settore Distinti o, in alternativa, un biglietto per il settore tribuna Tevere".

11.30 SPALLETTI IRONIZZA SU LULIC: «SALTERÀ LE FESTE E IL CROTONE»

"Una sola giornata di squalifica per Lulic? Ma no, mi hanno detto che salta tre incontri: Santo Stefano, San Silvestro e il Crotone". Così Luciano Spalletti ha commentato, nel dopopartita contro il Chievo, la squalifica inflitta a Lulic che ha 'offeso' Rüdiger... continua a leggere qui

Un altro dato aiuta ad approfondire il tema. Simone Inzaghi ha dodici titolari. Non è una novità, si sapeva. E’ capitato a Keita di restare fuori oppure si toglie un difensore per fare posto a Milinkovic sfruttando la duttilità di Lulic e Radu. La rotazione è quella. Inzaghi ne sceglie undici su dodici. Servirebbero rinforzi, bisogna alzare il livello delle alternative e il mercato cade a proposito se la Lazio ha intenzione di assecondare le ambizioni di Inzaghi. L’organico, volendo, può essere migliorato e potenziato aggiungendo altri titolari. Simone sinora ha impiegato 25 giocatori e ha cercato di coinvolgere l’intero gruppo. (di Fabrizio Patania)

E alcuni casi sono sintomatici. Dopo la Fiorentina, la Lazio non aveva fatto in tempo a recuperare le energie: De Vrij era stato fermo due mesi, è rientrato bene con la Samp, ha tenuto con i viola, era in evidente difficoltà con l’Inter. La squadra biancoceleste sfrutta i suoi muscoli, è pesante a livello fisico, corre ma a volte paga in termini di brillantezza. Lo ha spiegato Parolo negli spogliatoi: «Quando cala l’intensità fisica bisogna essere bravi a mantenere lucidità». Impossibile reggere e tenere 90 minuti ai ritmi e con la corsa che la Lazio esprime solitamente per un’ora. (di Fabrizio Patania)

Dura cinquanta-sessanta minuti la Lazio. La notte di San Siro arrivava 72 ore dopo il tentativo di rimonta della Fiorentina, le sofferenze di Marassi con la Sampdoria nonostante il doppio vantaggio all’intervallo, la caduta nel derby con la Roma firmata da Strootman e Nainggolan nella ripresa. Anche al Barbera con il Palermo la squadra biancoceleste era arrivata con il fiatone al novantesimo. Simone Inzaghi ha parlato di questione mentale e ha escluso motivazioni fisiche, ma durante l’arco temporale di una stagione un periodo di flessione è naturale, capita, ci sta. (di Fabrizio Patania)

