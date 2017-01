Lazio, parola di Immobile: «Lotteremo per la Champions»

ROMA - Chiaro e conciso Ciro Immobile che in conferenza stampa al centro sportivo di Formello ha esposto gli obiettivi suoi e della squadra. L'ultima vittoria della Lazio lo ha visto protagonista, suo il gol contro il Crotone che è valso i 3 punti. Per quanto riguarda il resto del campionato le intenzioni sono chiare: "Sappiamo che è difficile, ma vogliamo fare meglio del girone d'andata. Davanti a noi ci sono squadre costruite per andare in Champions e alcune che la giocano anche, il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa, poi se andremo in Champions sarà meglio; non me la sento di dire che ci arriveremo sicuramente, ma lotteremo per arrivarci a tutti i costi".

Immobile ritrova il gol ed è subito spogliarello

L'ULTIMA GARA DEL GIRONE D'ANDATA