Lazio-Atalanta, Inzaghi: «Vittoria meritata. Non una parata di Marchetti»

ROMA - È un Simone Inzaghi davvero contento quello che si gode il 2-1 di Lazio-Atalanta, un successo ottenuto in rimonta dai suoi, dopo lo svantaggio iniziale siglato da Petagna, grazie al pareggio di Milinkovic-Savic ed al rigore decisivo di Ciro Immobile: "Credo che sia una vittoria meritata contro una buonissima squadra. Loro hanno fatto gol al primo tiro in porta, la gara si è messa in salita ma alla fine credo che la vittoria sia meritata. L’Atalanta è sicuramente un avversario che si farà rispettare."

Il tecnico laziale insiste molto su quanto poco la sua Lazio ha concesso ai bergamaschi: "Abbiamo concesso un tiro in porta all’Atalanta, non ricordo una parata di Marchetti. Sul loro gol c’è stato un errore di posizionamento, dispiace essere puniti sull’unico errore, ma il campionato di Serie A è anche questo."

ESPULSIONE - La partita è stata caratterizzata da ben due espulsioni ai panchina, ai danni proprio dei due allenatori. A riguardo Inzaghi dice. "Non ho detto niente al quarto uomo sulla mia espulsione, non volevo uscire perché l’espulsione è stata immeritata. Sono però cose che capitano, mi dispiace anche per l’espulsione di Gasperini."

IMMOBILE - Sull'attaccante napoletano che ha regalato questi preziosissimi tre punti alla Lazio, l'allenatore ha dichiarato: "Ad Immobile ho detto di stare tranquillo anche nel periodo quando non segnava, perché comunque aveva sempre tante occasioni e prima o poi i gol sarebbero arrivati come è accaduto. Lui con Biglia è il nostro rigorista, a seconda del momento si valuta".

MERCATO - C'è spazio, ovviamente, anche per il calciomercato. Dice Inzaghi: "Faremo qualcosa se qualcosa uscirà, in questi giorni ci siamo concentrati sulle gare con Crotone ed Atalanta che erano molto importanti per noi, partite che abbiamo meritato di vincere. Solitamente con i nostri punti si sta in alto, ma anche le altre restano facendo molto bene. Sono sicuro che abbiamo margine di miglioramento, ma il difficile verrà da ora in poi".