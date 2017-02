Dal campo alla consolle: DJ Cissé lascia il calcio

ROMA - Da Djibril Cissé a DJ CIssé il passo è breve e a 35 anni ha deciso di compierlo l'ex attaccante della Lazio, che appende gli scarpini al chiodo per passare a dischi e cuffie ed esprimere la sua creatività non più sui campi di calcio ma dietro a una consolle. Il suo diventa così un addio definitivo, dopo che lui stesso aveva già annunciato la voglia di smettere alla fine del 2015 dopo la fugace esperienza nel Js Saint-Perroise, il club più titolato dell'isola della Riunione, interrotta da un infortunio. Isola dei Famosi: è Dayane Mello la prima eliminata Superati i problemi fisici non ha trovato un'offerta interessante da altre società e ha deciso così di concentrarsi totalmente sulla musica e sulla passione per la moda, che lo ha portato a creare una sua personale linea di abbigliamento chiamata 'Mr Lenoir'. E se il suo talento con il pallone lo ha portato ad indossare le maglie di Auxerre, Liverpool (segnò uno dei rigori fatali al Milan nella finale di Champions 2004/2005), Olympique Marsiglia, Sunderland, Panathinaikos, Lazio, Qpr e Bastia oltre che quella della Francia (41 presenze e 9 gol), anche quello musicale gli ha iniziato a dare soddisfazioni tanto che è stato protagonista di un DJ set a Parigi nel tour di Mariah Carey. Basta calcio, cambio vita: le scelte dopo l’addio al campo «Sono stato felice nel fare il calciatore e il pallone è stato la mia vita per molto tempo - ha detto Cissé al 'Liverpool Echo' -. Avrei voluto continuare ma sono costretto ad ammettere che per me oggi il calcio è finito».