Lazio, De Vrij è rientrato in Italia

ROMA - Stefan de Vrij è rientato in Italia: il difensore non ha preso parte al match di qualificazione perso dall'Olanda in Bulgaria e non scenderà in campo nemmeno nell'amichevole di martedì ad Amsterdam contro la nazionale di Ventura. De Vrij è rientrato in giornata a Roma e si sottoporrà ad ulteriori accertamenti medici per il problema alla gamba destra.

Ecco il comunicato della Lazio:

"Il calciatore Stefan de Vrij ha riportato mercoledì scorso durante gli allenamenti con la Nazionale olandese un forte trauma contusivo a carico del III distale della gamba destra con insorgenza di ematoma post-traumatico. A causa dell’evoluzione del quadro clinico in accordo con lo staff medico olandese e rispettando la volontà del calciatore, nella giornata odierna lo stesso è ritornato in Italia per essere subito sottoposto a nuovi accertamenti clinici e strumentali che hanno confermato la diagnosi. E’ stata subito impostata la terapia specifica del caso. Nei prossimi giorni verrà monitorato con nuovi esami clinici e strumentali per consentire la risoluzione completa del problema ed il suo ritorno in campo".

