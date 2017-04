Lazio, Sergio Conceiçao: «Dai ragazzi, vinciamo il derby con la Roma!»

Il portoghese, ora allenatore del Nantes, fa ancora il tifo per la sua ex squadra e su Twitter la incita in vista della semifinale di Coppa Italia

NANTES (Francia) - È rimasto ancora fortemente legato alla Lazio, Sergio Conceiçao. Il portoghese, che con i biancocelesti ha vinto scudetto e coppe, fa il tifo a distanza per i biancocelesti di Inzaghi, dalla Francia precisamente. Attualmente allena il Nantes, 8° in classifica in Ligue 1, e appena ha letto le dichiarazioni del suo ex compagno di squadra Simone Inzaghi sulla partita che aspetta la Lazio domani contro la Roma, non ha esistato a rispondere al tweet della società: "Dai ragazzi, vinciamo domani!" ha twittato il portoghese, che ha allegato una foto di un "suo" derby in cui supera il romanista Lima con un dribbling.