Romelu Lukaku alla Lazio? Il fratello Jordan: «Ci penso io»

ROMA – Romelu Lukaku alla Lazio sembra più un'perazione da fantacalcio. Eppure il fratello dell'attaccante belga, attuale capocannoniere in Premier League, sembra crederci, non si sa quando per davvero. Il siparietto fra Jordan e i tifosi della Lazio è andato in scena all'ingresso di Formello. I presenti hanno chiesto al giocatore se potesse fare da intermediario e la risposta del terzino non si è fatta attendere: «Romelu alla Lazio? Tranquilli ci penso io», ha detto sorridendo l'esterno laziale.