Lazio, Keita: «Il mio futuro? Vivo il presente...»

ROMA - «Il mio futuro? Vivo il presente, sto con la Lazio e continuerò a dare tutto per questa maglia». Keita Balde risponde così alle domande sul proprio futuro alla Lazio, dopo il 7-3 alla Sampdoria. L'attaccante ha segnato un altro gol, salendo a quota 14, e resta al centro delle voci di calciomercato. L'ultima, in ordine di tempo, arriva dalla Spagna: «È vicino al Siviglia», ha scritto oggi il quotidiano As. La Lazio sta cercando di convincerlo a rinnovare il contratto e Simone Inzaghi spera ancora di continuare ad averlo in rosa. Lazio-Sampdoria 7-3: che sette bello per Inzaghi!

A Premium Sport, Keita ha festeggiato una nuova prestazione da incorniciare: «Sono molto contento per i 14 gol e per la vittoria di oggi. Lavoriamo per fare partite del genere, dobbiamo continuare su questa strada. Stiamo bene, anche se siamo in Europa League il nostro obiettivo è vincerle tutte e concentrarci sulla finale di Coppa Italia». «L'intesa con Ciro? Ci capiamo bene - ha aggiunto a Lazio Style Channel -. Quando segno lui è contento e viceversa. La data della finale di Coppa Italia? Siamo pronti a tutto».