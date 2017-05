Lazio, Keita in diretta Instagram: «Non ero a Siviglia»

ROMA - «Keita era in tribuna a Siviglia». Non solo. Gli spagnoli avevano assicurato anche sull'accordo "totale" tra l'attaccante e il club spagnolo. Ed invece: «Niente di tutto questo, forse avete visto lui a Siviglia, non ero io». Così ha detto Keita mentre inquadrava il suo amico, ospite della tavolata in un ristorante romano: «Stai tranquillo bello, non ero io a Siviglia». Keita Balde Diao rassicura così il tifoso della Lazio che gli chiedeva del suo futuro. Poi, però, nessun altro commento sulla prossima maglia dell'attaccante: «Ora andiamo a mangiare» ha detto l'ex Barcellona chiudendo la diretta streaming di Instagram.

Buon 1maggio a tutti! Un post condiviso da Keita Balde Diao (@keitabalde14) in data: 1 Mag 2017 alle ore 05:14 PDT