Lazio-Inter, furia Keita su Instagram: «Scandalo»

ROMA - L'arbitraggio di Di Bello - e relativi errori - in Lazio-Inter ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi della Lazio e a uno dei protagonisti, il principale, degli episodi contestati al direttore di gara: Keita si è visto negare due rigori e nel secondo caso si è visto anche sventolare il secondo cartellino giallo che hanno portato i biancocelesti a rimanere in dieci. L'attaccante di Inzaghi si è sfogato su Instagram, con un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni: «2 rigori non dati, ammonizione+rosso #scandalo», ha commentato Keita sul suo profilo social.

