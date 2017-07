Riise a Leiva: «Hai scelto la squadra sbagliata di Roma»

L'ex giocatore di Roma e Liverpool fa gli auguri a Leiva per la nuova esperienza alla Lazio, ma non risparmia le prese in giro

Lazio, Inzaghi accoglie Lucas Leiva in ritiro ROMA - «Buona fortuna, non vedo l'ora di seguirti in Italia», scrive John Arne Riise a Lucas Leiva, suo ex compagno di squadra al Liverpool. Sembrerebbe il classico 'buona fortuna' da un giocatore all'altro, ma la seconda parte del tweet pubblicato dal norvegese sembra firmata più da un tifoso che da un collega: «Peccato tu abbia scelto la squadra sbagliata di Roma. Forza Roma!».

