Lazio-Bayer Leverkusen 3-1, Immobile e Felipe Anderson in rete

ROMA - Era solo un'amichevole ma è già un segnale: la Lazio di Inzaghi vince 3-1 nella prima sfida che sa di Europa. Sotto i colpi di uno scatenato Immobile (doppietta), si piegano i tedeschi del Bayer Leverkusen. Partita dominata dai biancocelesti, con la coppia d'attacco formata dal bomber azzurro e da Felipe Anderson (autore dell'altra rete del match) che ha inventato e travolto la difesa avversaria.

Una buona Lazio all'Untersberg Arena di Grödig, a due anni dall'ultima partita giocata tra le due: nel 2015 la Lazio uscì dalla Champions League a seguito della sconfitta nel doppio scontro con il Bayer Leverkusen ai preliminari; il 18 agosto la Lazio vinse 1-0 in casa, ma il 26 dello stesso mese incassò 3 gol alla BayArena e salutò la massima competizione europea.

Quella contro il Leverkusen è stata la prima gara della seconda fase del ritiro della Lazio, che è atterrata venerdì a Innsbruck per poi raggiungere Walchsee, dove rimarrà ad allenarsi fino a venerdì 4 agosto. Lazio, che show: il Leverkusen si piega 3-1

Primi 50 minuti di gioco con la stessa formazione, poi girandola di cambi per Inzaghi, che ha voluto provare tutti (da notare il fraseggio in più occasioni tra Palombi e Di Gennaro). Gol della bandiera per il Bayer Leverkusen segnato da Kohr, in pieno recupero.

FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Hoedt, de Vrij, Bastos; Basta, Murgia, Luis Alberto, Milinkovic, Lulic; Immobile, Felipe Anderson. All. S.Inzaghi.

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Leno; Henrichs, Tah, Bender, Wendell; Bender, Kampl, Mehmedi, Brandt; Volland, Havertz. All. Herrlich.

RILEGGI LA DIRETTA

TRIPLICE FISCHIO: LAZIO BATTE LEVERKUSEN PER 3-1

92' 3-1! GOL LEVERKUSEN!

Azione in progressione dei tedeschi, cross basso dalla destra per Kohr che insacca alla sinistra di Strakosha.

91' CALCIO D'ANGOLO LAZIO

Di Gennaro prova a servire Palombi, la difesa chiude in corner. Buon fraseggio tra i due.

90' GIRATA POHJANPALO

Strakosha dice no a un buon tiro del giocatore del Leverkusen.

89' CONTROPIEDE LAZIO

Palla tra Palombi, Di Gennaro e Keita per il contrompiede biancoceleste. A tu per tu con Lena, l'attaccante si fa parare il tiro.

86' PAROLO MANCA LO STOP

Keita ricambia servendo Parolo dalla sinistra, ma questo manca lo stop per concludere.

85' TIRO KEITA!

Palla filtrante di Parolo per il senegalese, tiro smorzato e parato da Leno.

80' QUASI LEIVA!

Keita entra in area dalla sinistra grazie a una serie di dribbling. Palla defilata sulla destra per Leiva che si fa parare il tiro.

77' OCCASIONE BAYER

Baumgartlinger manca il tocco vincente sul cross partito dalla punizione battuta dalla trequarti.

76' BELLARABI MANCA LO STOP

Cross dalla sinistra per Bellarabi, che però aggancia male in area, mancando l'occasione.

73' GIALLO PER LEIVA

Fallo tattico a centrocampo commesso dall'argentino e primo cartellino della partita.

70' CI PROVA PATRIC

Sugli sviluppi della punizione rimediata da Di Gennaro tiro di Patric da fuori area bloccato da Lena.

70' CLASSE DI GENNARO

Il nuovo acquisto laziale si fa atterrare dopo un tunnel rifilato a un giocatore del Leverkusen.

64' SOSTITUZIONI LAZIO

Escono: Hoedt, Bastos, Milinkovic, Lulic, Murgia, Luis Alberto, Murgia, Basta e Immobile. Entrano Leiva, Patric, Wallace, Parolo, Keita, Radu, Di Gennaro, Marusic.

63' TIRO VOLLAND

La punta tedesca ci prova ancora, tiro respinto dalla difesa biancoceleste.

58' ANCORA ANDERSON

Il brasiliano in progressione viene chiuso dalla difesa tedesca, che manda la palla in angolo.

56' 3-0 LAZIO! MAGIA DI IMMOBILE!

Triangolo con Felipe Anderson concluso da un defilato Immobile con un tiro a giro per cui Leno non può nulla.

55' OCCASIONE VOLLAND

Cambio d'area, tiro potente e centrale dell'attaccante tedesco respinto da Strakosha.

54' PUNIZIONE LAZIO

Luis Alberto cerca Immobile con un cross da calcio piazzato, pallone respinto dalla difesa.

53' FALLO AL LIMITE

Felipe Anderson atterrato al limite destro dell'area. Punizione Lazio.

52' STRAKOSHA DICE NO!

Tiro dalla lunetta di Volland respinto dal portiere della Lazio.

51' PARATA LENO

Triangolo della Lazio chiuso da Milinkovic con un tiro facile preda dell'estremo difensore del Leverkusen.

48' OCCASIONE LEVERKUSEN

Cross in verticale e tiro in acrobazia dalla destra per il Bayer, bloccato da Strakosha.

46' SI RIPARTE

Formazione della Lazio invariata. Cambi tra gli 11 del Leverkusen, sono entrati: Bailey, Ramalho, Kohr, Dragovic, Yurchenko, Baumgartlinger, Bellarabi e Phjanpalo.





FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-BAYER LEVERKUSEN 2-0

Buon primo tempo per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Più occasioni collezionate e coppia d'attacco Immobile-Anderson vincente: un gol per uno all'intervallo. Centrocampo e difesa hanno tenuto alla larga i tedeschi dalla porta difesa da Strakosha.

44' CALCIO D'ANGOLO LEVERKUSEN

Lulic devia un cross basso dalla destra, togliendo l'occasione ai tedeschi.

41' 2-0 LAZIO! FELIPE ANDERSON!

Assist di immobile per Felipe Anderson che di piatto calcia alla destra di Leno.

40' RIMESSA LAZIO

Volland prova a sfondare, bloccato da de Vrij. Rimpallo sul fondo, ultimo tocco del giocatore del Leverkusen.

35' PROGRESSIONE ANDERSON

Il laziale brucia tre giocatori tedeschi, poi si fa chiudere a ridosso della porta avversaria: palla in out,

32' TRAVERSA BAYER!

Punizione dai 20 metri fischiata per il Leverkusen, fallo di Murgia. Tiro sulla traversa!

28' QUASI MAGIA ANDERSON

Immobile lancia Felipe Anderson che prova il pallonetto da fuori area, di poco sopra la traversa.

25' TIME OUT

Break programmato di un minuto per le due squadre.

22' OCCASIONE MILINKOVIC!

Palla al centrocampista che si vede bloccare da Leno un tiro potente.

19' 1-0 LAZIO! GOL DI IMMOBILE!

Luis Alberto lancia per Murgia che scarica di petto per Immobile: dribbling e gol.

16' LAMPO LEVERKUSEN

La Lazio sventa un'azione in verticale dei tedeschi, bloccati all'ultimo passaggio

14' DOPPIO SPRECO IMMOBILE!

A tu per tu col portiere Immobile calcia sull'estremo difensore, l'azione continua e l'attaccante tira fuori a porta praticamente vuota.

13' FUORIGIOCO MILINKOVIC

Bel lancio a cercare il centrocampista in progressione, colto però in fuorigioco.

11' LULIC CI PROVA

Buona azione d'attacco dei laziali, scambio Immobile-Lulic respinto dalla difesa tedesca in angolo.

8' OCCASIONE IMMOBILE!

Tiro potente dal limite per l'attaccante laziale, bloccato dalla difesa

6' CHIUSURA BASTOS

Il difensore laziale chiude un'azione dalla sinistra del Leverkusen.

4' FASE DI FRASEGGIO

Le squadre cercano varchi, gran parte del gioco si sta svolgendo a centrocampo.

1' SI PARTE!

Fischio d'inizio in ritardo di 20 minuti all'Untersberg Arena. Lazio con maglia per l'Europa a strisce biancocelesti, Leverkusen in nero.

PARTENZA IN RITARDO

Il profilo ufficiale del Bayer Leverkusen alle 15:25 ha twittato: «Tra 15 minuti si parte!».

TUTTO PRONTO

Lo spogliatoio biancoceleste preparato per la prima sfida austriaca della Lazio.