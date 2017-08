Amichevoli: Fc Kufstein-Lazio 1-13, valanga biancoceleste

WALCHSEE (AUSTRIA) - La Lazio passeggia sugli austriaci del Kufstein. Tredici gol uno dietro l'altro che non lasciano scampo ai modesti avversari dell'amichevole biancoceleste. La baby Lazio di Inzaghi si disfa della squadra di Lega Pro austriaca in 10 minuti: tre gol di Patric, Keita e Palombi che non ammettono repliche. Una piccola svista difensiva permette al Kufstein di accorciare, ma l'unico gol del club tirolese serve solo a scatenare la potenza di fuoco biancoceleste che a fine secondo tempo demolisce il piccolo muro eretto dagli avversari. Tripletta di Palombi, due gol di Patric, Rossi e Keita, poi Immobile, Wallace, Bastos e Crecco.

KUFSTEIN-LAZIO 1-13

SECONDO TEMPO

90' - TREDICI VOLTE LAZIO! E' finalmente il turno anche di Ciro Immobile

87' - DODICESIMA RETE LAZIO! Rossi trova la doppietta

79' - UNDICESIMO GOL LAZIO! Bastos segna l'undicesima rete della partita con un colpo di testa

74' - LAZIO DA DIECI! DECIMO GOL! Luis Alberto trova la decima rete della partita della Lazio con un colpo da biliardo

72' - LA LAZIO NON SI FERMA PIU'! NON GOL! Anche Crecco in gol

68' - OTTAVO GOL LAZIO! Alessandro Rossi fa segnare il proprio nome sul tabellino dei marcatori a pochi istanti dall'ingresso in campo

64' - E SONO SETTE! Settimo gol per la Lazio: tripletta per Palombi

62' - Azione magistrale della Lazio: combinazione tra Palombi e DiGennaro: Keita arriva al tiro ma non trova lo specchio

47' - SESTO GOL LAZIO! Keita sblocca subito il risultato nella ripresa scartando il portiere e tirando in porta

PRIMO TEMPO

40' - QUINTO GOL DELLA LAZIO! Patric segna la sua doppietta personale dopo il velo di Keita su assist di Parolo

31' - GOL LAZIO! Palombi ristabilisce le distanze con una bella girata in area

28' - GOL KUFSTEIN! Bicer accorcia per gli austriaci

22' - Lazio in avanti con Keita che calcia di poco fuori dopo essersi accentrato

14' - Primo tentativo del Kufstein: ci prova Bicer con un tiro dalla distanza, ma la sfera termina alta

10' - GOL LAZIO! Palombi trova il terzo gol per la Lazio

8' - RADDOPPIO LAZIO! Keita segna il secondo gol per i biancocelesti su calcio di punizione

5' - GOL LAZIO! Patric sblocca subito il risultato di testa mettendo in porta il cross di Palombi

LE FORMAZIONI

FC KUFSTEIN (3-4-3): Tauber; Borboryo, Duda, Manghin; Bicer, Handle, Treichl, Wurnig; Buljubasic, Hesina, Ngamiteni. All. Duftner

LAZIO (3-5-2): Vargic; Wallace, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Di Gennaro, Patric; Palombi, Keita. All. Simone Inzaghi

A disposizione: Guerrieri, De Vrij, Bastos, Hoedt, Basta, Lulic, Crecco, Lombardi, Murgia, Luis Alberto, Milinkovic, Rossi, Immobile