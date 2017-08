Lazio, la compagna di Inzaghi salva la vita a una bambina

ROMA - Ha capito che una bimba di pochi mesi stava rischiando il soffocamento ed è intervenuta salvandole la vita. Non ha perso la calma e la lucidità Gaia Lucariello, compagna di Simone Inzaghi, che ha intuito subito il pericolo e grazie alla conoscenza delle manovre di disostruzione pediatrica ha evitato conseguenze gravissime per la bambina. La storia è stata resa pubblica da Michela Quattrociocche, attrice e moglie di Alberto Aquilani, che è in vacanza a Sabaudia insieme con la Lucariello: «Ieri sera una bimba di pochi mesi stava soffocando nel posto di vacanza dove ci troviamo, ma per fortuna c'era la mia amica Gaia Lucariello che grazie al suo coraggio e alla conoscenza dell'adeguata manovra è riuscita a salvarle la vita. Questo lo scrivo per incoraggiare tutti voi a partecipare al corso di disostruzione pediatrica perché basta un attimo a salvare una vita. Sei la nostra eroina».

Al post su Instagram ha risposto la stessa compagna dell'allenatore della Lazio: «Grazie amica, ma l'informazione sacrosanta è che tutti dobbiamo essere preparati alla manovra di Heimlich».

MANOVRA DI HEIMLICH - Cos'è la manovra di Heimlich? Si tratta di una tecnica di primo soccorso che ha lo scopo di rimuovere un'ostruzione delle vie aeree. Fu inventata dal medico statunitense Henry Heimlich nel 1974 e può essere praticata anche nei neonati.