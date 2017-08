Lazio-Spal, Inzaghi non convoca Keita

Nella lista dei giocatori disponibili non c'è l'attaccante al centro di un braccio di ferro con la società: è la seconda esclusione stagionale dopo quella in Supercoppa. Out anche Felipe Anderson che non è al meglio

ROMA - Non c'è Keita nella lista dei convocati della Lazio per la partita di stasera contro la Spal, esordio stagionale in Serie A. Le parole di ieri di Simone Inzaghi in conferenza stampa sul braccio di ferro tra il giocatore e la società non lasciavano pensare a uno scenario diverso: per Keita è la seconda esclusione consecutiva dopo quella in Supercoppa contro la Juventus. Assente anche Felipe Anderson, che non è al meglio. Ecco la lista dei giocatori convocati per Lazio-Spal (fischio d'inizio alle 20.45 allo Stadio Olimpico, segui la diretta web di Corrieredellosport.it).

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic;

difensori: Basta, Bastos, De Vrij, Hoedt, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace;

centrocampisti: Di Gennaro, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

attaccanti: Caicedo, Immobile, Lombardi, Palombi.