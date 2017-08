ROMA - «Keita? Non penso si ripresenterà a Formello domani, risolveremo con pazienza». Così il ds della Lazio, Igli Tare a Premium, nel pregara dell'Olimpico contro la Spal. «Hoedt ha chiesto di essere ceduto - aggiunge il dirigente biancoceleste - perché voleva essere protagonista assoluto da noi e noi non potevamo garantirglielo, come non lo garantiamo a nessuno. Quindi penso che l'affare si farà e gli facciamo un grande in bocca al lupo».

