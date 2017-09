Lazio, Tare: «Rinnovo di De Vrij? Vincerà il buonsenso»

ROMA - "Un giocatore che è nel futuro della Lazio, e penso anche della nazionale italiana, è Alessandro Murgia: ha una determinazione e un'umiltà che ho visto raramente, per noi è una grande soddisfazione". Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, intervenuto nel programma 'Serie A Live', così ha lodato il giovane giocatore biancoceleste, titolare contro il Genoa per la squalifica di Parolo. Su Luis Alberto "sapevo che dovevamo aspettarlo, il resto è merito del giocatore che ha reagito e dell'allenatore che ha creduto in lui - ha aggiunto il dirigente - L'avevano presentato come il sostituto di Candreva, per questo si erano create delle aspettative, ma lui si esprime al meglio dietro la prima punta o facendo la mezzala. Ha tanto da dare ancora e siamo contenti di averlo tra noi".

«DE VRIJ? PREVARRA' IL BUONSENSO» - Quanto al rinnovo di De Vrij "non mi voglio sbilanciare, ma abbiamo un ottimo rapporto con lui e con il suo entourage: alla fine penso vincerà il buonsenso e la volontà del giocatore".