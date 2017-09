Lazio, Nani recupera per il Napoli?

ROMA - Lazio subito in campo dopo la vittoria di Genova per preparare il big match di mercoledì sera contro il Napoli. Allenamento di scarico questa mattina a Formello per chi ha giocato ieri a Marassi. La buona notizia per Simone Inzaghi arriva da Nani: il portoghese, acquistato dalla società biancoceleste nelle ultime ore del mercato estivo, ha svolto l'intera seduta con i compagni e potrebbe già rientrare nella lista dei convocati per la sfida contro gli azzurri di Sarri. Inzaghi deciderà domani se portarlo con sè o lasciarlo lavorare in settimana e poi convocarlo per la trasferta di domenica a Verona. Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla quinta giornata

Per quanto riguarda la formazione titolare, l'allenatore della Lazio ha un paio di dubbi. Il primo riguarda le condizioni fisiche di Stefan de Vrij, uscito in anticipo dal Ferraris per un affaticamento al flessore: il tecnico biancoceleste spera di poterlo schierare, in caso contrario potrebbe arretrare Lucas Leiva in difesa, come accaduto nella parte finale della gara di Genova. L'altro dubbio riguarda Luis Alberto, finora unico giocatore sempre schierato dal primo minuto: lo spagnolo è diventato imprescindibile e dovrebbe partire titolare, ma Inzaghi sta pensando di utilizzare Caicedo al fianco di Immobile dal primo minuto. Domani il tecnico della Lazio scioglierà gli ultimi dubbi di formazione nell'allenamento di rifinitura. (in collaborazione con Italpress)

Lazio-Napoli: le probabili formazioni